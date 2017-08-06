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استقرار الدولار اليوم.. وبنك البركة يسجل أعلى سعر

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استقرار الدولار اليوم.. وبنك البركة يسجل أعلى سعر استقرار الدولار اليوم.. وبنك البركة يسجل أعلى سعر

التحرير

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شهدت الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت 6 أغسطس، وذلك مقارنة بتعاملات الأمس ليسجل 17.86 للبيع و17.76 للشراء.

 وسجل بنك البركة الأعلى سعرًا حيث سجل 17.90 للبيع، و17.80 للشراء، بينما سجل الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي 17.85 جنيه للبيع، و17.75 جنيه للشراء، وسجل الدولار ببنك "إتش إس بي سي" 17.87 جنيه للبيع، و17.77 جنيه للشراء وفي بنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي وكريدي أجريكول 17.85 للبيع، و17.75 للشراء، والمصرف المتحد سجل 17.84 للبيع، و17.75 للشراء. 

متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم
 
استقرت أسعار صرف باقى العملات الأجنبية اليوم وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 21.19 جنيه للبيع، ونحو 21.07 جنيه للشراء.

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بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 23.46 جنيه للبيع، ونحو 23.32 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل نحو 18.44 جنيه للبيع، ونحو 18.33 جنيه للشراء، واليوان الصينى سجل نحو 2.65 جنيه للبيع، ونحو 2.64 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى سجل نحو 16.19 جنيه للبيع، ونحو 16.10 جنيه للشراء.  

 متوسط أسعار العملات العربية اليوم

كما شهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارا نسبيا فى الأسعار وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.76 جنيه للبيع، و4.73 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتى 59.38 للبيع، و58.70 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.86 جنيه للبيع، و4.83 جنيه للشراء.

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التحرير

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