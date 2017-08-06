انخفاض ملحوظ فى أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 712 جنيها

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واصل الذهب انخفاضه لليوم الثالث على التوالي، وسجل عيار 21 الأكثر تداولا نحو 623 جنيها للجرام.

بينما سجل عيار 24 نحو 712 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل نحو 534 جنيها للجرام، وعيار 14 سجل نحو 415 جنيها للجرام، وعيار 12 سجل نحو 356 جنيها للجرام.

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بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22143 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 4984 جنيها، وكيلو الذهب سجل نحو 712000 جنيه.

أمين وصفي رئيس شعبة الذهب، أكد أن الانخفاض طفيف ولا يؤثر بشكل كبير على وضع السوق، إلا أنه مرتبط بانخفاض الدولار وأسعار البورصات العالمية.