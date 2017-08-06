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بالصور- وزير الزراعة: الاحتفال بموسم جني القطن هذا العام في الفيوم

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مصراوي Masrawy

بالصور- وزير الزراعة: الاحتفال بموسم جني القطن هذا العام في الفيوم

11:38 ص الأحد 06 أغسطس 2017

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاحتفال بموسم جني القطن هذه العام، سيكون بمحافظة الفيوم باعتبارها واحدة من أهم المحافظات المشتهرة بزراعة هذا المحصول في وقت مبكر.​

وشدد البنا، على أن الوزارة مهتمة في المقام الأول بالحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، ومنع الخلط، لافتاً الى انه تم الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، مضيفًا أهمية منع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة.

وأكد الوزير، خلال اجتماعه مع لجنة تسويق أقطان الإكثار، اليوم الأحد، اهتمام القيادة السياسية في ، والحكومة الحالية بإعادة القطن المصري إلى عرشه وسمعته المعروفة عالمياً من جديد، لافتاً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال لوضع منظومة متكاملة للقطن المصري.

حضر اللقاء رئيس اتحاد مصدري الأقطان، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل، ورئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن.

وكلف وزير الزراعة، معهد بحوث القطن خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات، موضح به الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وانتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج، كذلك تكثيف العمل على استنباط أصناف جديدة من القطن المصري عالي الجودة والإنتاجية.

وشدد البنا، على حظر نقل القطن المصري من محافظة الى أخرى، ومن مركز إلى آخر، حفاظاً عليه من الخلط، لافتاً الى ضرورة تحفيز وتشجيع مزارعي القطن، مما سيساهم في زيادة المساحة المنزرعة به وزيادة الإنتاجية على المستوى القومي.

ووجه البنا، بعقد اجتماع دوري للجنة تسويق أقطان الاكثار، صباح السبت من كل أسبوع، لمتابعة الموقف والوقوف على آخر المستجدات.

 

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