السيسي يشهد الاحتفال بعيد العلم (مُحدث)

القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفال الدولة بعيد العلم.

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي.

ويحضر الاحتفال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب على عبد العال، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والمشير محمد حسين طنطاوي، وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

و خلال الاحتفال بعيد العلم تم عرض فيلم تسجيلي عن مستقبل البحث العلمي في مصر وأهمية بنك المعرفة، بالإضافة إلي عرض بعض المراكز الطبية والعلمية مثل مركز هندسة الأنسجة بكلية طب الأسنان والذي يهتم باستخدام الخلايا الجذعية، ومعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة الذي يهتم بالأدوية المكتشفة حديثا، والمعهد القومي لعلوم البحار، فضلا عن مشروع التطبيقات المتعددة للطاقة الشمسية الحرارية، معهد البحوث الفلكية بحلوان.

وزير التربية والتعليم: بنك المعرفة أحدث طفرة كبيرة في البحث العلمي مؤخرا

وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمة مسجلة ضمن الفيلم، عن أمله في أن تتقدم مصر في البحث العملي والابتكار، مؤكدا أن القيادة السياسية مؤمنة بأهمية البحث العلمي.

كما تضمن الفيلم التسجيلي عرضا لأهمية بنك المعرفة الذي سيعد المشروع التعليمي الأكبر في مصر الحديثة، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كلمة مسجلة بالفيلم، أن بنك المعرفة أحدث طفرة كبيرة في البحث العلمي مؤخرا.