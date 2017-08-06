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ننشر ملامح حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة.. وتأجيل نقل 5 رؤساء مباحث بسبب كفاءتهم

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مصراوي Masrawy

ننشر ملامح حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة.. وتأجيل نقل 5 رؤساء مباحث بسبب كفاءتهم

11:26 ص الأحد 06 أغسطس 2017

ننشر ملامح حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة.. وتأجيل نقل 5 رؤساء مباحث بسبب كفاءتهم

كتب – فتحي سليمان:

قالت مصادر أمنية موثوقة بمديرية أمن القاهرة، وقطاع شؤون الضباط بوزارة الداخلية، إن نتيجة تظلمات ضباط الشرطة ظهرت.. مشيرة إلى أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وافق على إرجاء نقل 5 رؤساء مباحث بمديرية أمن القاهرة بسبب كفاءتهم في العمل ونجاحهم في أداء مهمتهم المكلفين بها خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر، أن قرار إرجاء نقل الضباط، جاء بعد طلب تقدم به اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسبب كفاءتهم وحاجة العمل إليهم.

ويعكف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، على إنهاء حركة تنقلات موسعة بقطاعات وإدارات وأقسام شرطة العاصمة من المقرر أن تصدر خلال الساعات القادمة.

وأوضحت المصادر، أن الحركة ستشمل تعيين مديراً لقطاع مباحث غرب القاهرة وقطاع شرق وشمال القاهرة ونقل ١٢ رئيساً للمباحث وتعيين مديرًا لإدارة النجدة ومشرفاً على قطاع الطرق والمنافذ ونائباً لمباحث الطرق والمنافذ.

تابعت المصادر، أن الحركة ستشمل نقل بعض معاوني المباحث إلى إدارات مختلفة وتجديد دماء بعض أقسام الشرطة بضباط جدد وكذلك توزيع خريجي كلية الشرطة لعام 2017 ممن التحقوا للعمل بمديرية أمن القاهرة.

واعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارًا بحركة تنقلات السبت قبل الماضي شملت نقل وترقية نحو ١٢ ألف ضابط ونقل وندب٢٢ مدير أمن وتعيين نحو ٨٣ مدير إدارة ومصلحة

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