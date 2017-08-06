إغلاق 45 منشأة طبية مخالفة بمراكز المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ترخيص عدد 4 منشآت طبية واستصدار قرارات غلق لعدد 45 منشأة أخرى مخالفة على مستوى مراكز المحافظة، خلال شهر يوليو، وذلك بهدف ضبط العمل داخل تلك المنشآت والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إن هذه القرارات تأتى في إطار إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة، وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص، لافتة إلى أن قرارات الغلق السابق ذكرها جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وأضافت وكيل الوزارة أنه في إطار متابعة الأسواق والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المحلات والمطاعم ولدى الباعة الجائلين، نظمت مديرية الصحة عددًا من حملات التفتيش المكبرة على الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 294 محضرًا مخالفًا، وتحليل عدد 1413 عينة من الأغذية والمأكولات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام عدد 2453 كيلو من المواد الغذائية و8036 لترًا من المشروبات الفاسدة ومنتهية الصلاحية.