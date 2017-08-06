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التموين تضبط مسئولين اثنين وبحوزتهم 88 طن سكر قبل ترويجهم بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

تضبط مسئولين اثنين وبحوزتهم 88 طن سكر قبل ترويجهم بالقاهرة

11:01 ص الأحد 06 أغسطس 2017

التموين تضبط مسئولين اثنين وبحوزتهم 88 طن سكر قبل ترويجهم بالقاهرة

كتب – علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، في ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بناحية عين شمس بالقاهرة وآخر مدير مسئول عن شركتي لتعبئة المواد الغذائية المتعاقدين مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتعبئة السكر التمويني.

وكشفت التحريات تورطهما وقيامهما بالتواطؤ فيما بينهم والاشتراك في الاستيلاء على أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل بحيازة وتخزين كميات كبيرة من السلع التموينية "السكر المخصص لأصحاب البطاقات التموينية"، وعدم صرفه للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية لتوزيعها على المواطنين.

واتخذا في ذلك مخزنًا سريا بدائرة قسم شرطة المطرية للاتجار به بالسوق السوداء لحسابهم الشخصي محققين أرباحا طائلة غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة المخزن المشار إليه وتمكنت من ضبط المتهمين وكمية كبيرة من السكر التمويني بلغت ٨٨ طنًا، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.

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