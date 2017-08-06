سحر نصر: منطقة استثمارية وسياحية ومنتجع عمراني لتنمية غرب مصر

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قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تحركت سريعا مع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وعدد من المستثمرين، لوضع مشروع غرب مصر موضع التنفيذ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أوضحت نصر، في تصريحات لها، اليوم الأحد، في ختام زيارتها إلى محافظة مطروح، أن المحافظة تعرضت لظلم في المشروعات بسبب الألغام التي كانت موجودة، والتي استطاعت وزارة الدفاع والجهات المعنية بالتعاون مع المركز الوطني لإزالة الالغام التابع للوزارة، تطهير مناطق كثيرة من الساحل الشمالي الغربي.

وأشارت إلى أنه سيتم إقامة عدد من المشروعات في المحافظة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع المحافظة على إيجاد ميزة تنافسية للمناطق المطلوب تنميتها، مؤكدة أن الوزارة من جانبها ستعمل على تيسير أي عقبات تواجه المستثمرين الراغبين في الاستثمار في محافظة مطروح.

وذكرت وزير الاستثمار أن مشروع تنمية غرب مصر، يتضمن منطقة استثمارية ومنطقة سياحية عالمية ومجتمعا عمرانيا متكاملا، وسيوفر آلاف من الوظائف للشباب، وتنميته ستختلف عن الساحل الشمالي الحالي حيث سيكون هناك اهتمام كبير بتنمية الظهير الصحراوي، مشيرة إلى أنه يتم التحرك سريعا من أجل إتاحة الأراضي ضمن مشروع تنمية غرب مصر، للمستثمرين الجادين سواء من العرب أو الأجانب والذين لديهم الرغبة الحقيقية للاستثمار، ويملكون الخبرة في مجالاتهم داخل وخارج مصر في تطوير المدن.

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وأوضحت الوزيرة أنه سيتم قريبا البدء في ورشة عمل مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع تنمية غرب مصر، لبحث رؤيتهم والتنسيق مع محافظة مطروح في وضع جدول زمني للمشروعات، لوضع المشروع في موضع تنفيذ في أسرع وقت.

وأكدت أنه سيتم إنشاء فرع لمركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح، للتيسير على المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في منظومة متكاملة من حيث التعاون مع كل الوزارات المعنية مثل وزارة النقل والإسكان، من أجل العمل أن تكون محافظة مطروح جاهزة في المستقبل لاستضافة المؤتمرات الدولية مثل شرم الشيخ.

وذكرت وزيرة الاستثمار أنه سيتم توقيع اتفاق خلال هذا العام مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية«الإيفاد»، لتوفير تمويل بنحو 60 مليون دولار، لأهالي مطروح، وذلك لعمل مشروع تجميع مياه الأمطار للاستفادة منها في المشروعات الزراعية.