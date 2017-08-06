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«الصناعة»: تشكيل الأمانة الفنية لـ«المشروعات الصغيرة» برئاسة شيرين الصباغ

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«الصناعة»: تشكيل الأمانة الفنية لـ«المشروعات الصغيرة» برئاسة شيرين الصباغ «الصناعة»: تشكيل الأمانة الفنية لـ«المشروعات الصغيرة» برئاسة شيرين الصباغ

التحرير

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أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة الصباغ، رئيسة وحدة السياسات والتنمية الاقتصادية رئيسة مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة.

تضم الأمانة في عضويتها الدكتور محمد عبد الهادي عشري، المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، أحمد فاروق جبر، مدير مشروعات بالوزارة، وتامر خليل إبراهيم، نائب مدير قطاع المتابعة والتقييم بالجهاز.

قال قابيل إن إصدار القرار خطوة نحو بدء تفعيل نشاط الجهاز وتنفيذ استراتيجية الوزارة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ يأتي استكمالا للقرارات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز وكذلك المجلس الاستشاري الخاص به، مشيرا إلى أن الوزارة راعت في القرار اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ أهداف الوزارة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

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وأضاف أن تفعيل دور الجهاز سيسهم في تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ، وبدء اندماج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم الفني لها، فضلا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال.

ونص القرار على أن الأمانة الفنية تتولى سجل اجتماعات مجلس الأمناء وملفاته، تسجيل وقائع اجتماعات مجلس الأمناء متضمنا القرارات والتوصيات واكتمال النصاب، إرسال الدعوات لحضور اجتماعات مجلس الأمناء، الاحتفاظ بكل مستندات مجلس الأمناء، إعداد مشروع جدول الأعمال قبل الاجتماع بمدة كافية، على أن يصل الجدول إلى أعضاء مجلس الأمناء قبل أسبوعين من موعد الاجتماع، متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء وإدارة أعمال الاجتماعات وافتتاحها وتنظيم المناقشات واختتامها، وتنفيذ ما يسنده إليها مقرر مجلس الأمناء من أعمال.

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التحرير

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