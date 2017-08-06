«الزراعة» عن فيروس بلطي البحيرات: شائعات تحاسب عليها «الفاو»

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نفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إصابة الأسماك بفيروس "بلطي البحيرات".

أضافت محرز، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "مجموعة من الباحثين نشروا بحث بدون أدلة علمية، وللأسف الفاو (منظمة الأغذية العالمية) رصدت البحث ونشرته منذ مايو الماضي"، مشيرة إلى أنهم تقدموا بشكوى للفاو لعدم صحة هذه المعلومات.

وتابعت: "على الفاو أن تسحب هذه المعلومة الخاطئة، والتأكد من صحة أي معلومة من المتخصصين داخل وزارة الزراعة"، موضحة أن تداول المعلومات الخاطئة يعمل على إثارة البلبة في الشارع المصري.

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وذكرت: "تم الاتفاق على حل سوء الفهم اعتمادا على العلاقات التي تربط مصر بالفاو، خاصة أن مصر من الدول التي ساهمت في تأسيس منظمة الأغذية والزراعة عام 1945".