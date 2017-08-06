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رامي رضوان للشباب: وظيفة لوز بـ187 ألف دولار من غير شروط (فيديو)

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رامي رضوان للشباب: وظيفة لوز بـ187 ألف دولار من غير شروط (فيديو) رامي رضوان للشباب: وظيفة لوز بـ187 ألف دولار من غير شروط (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي رامي رضوان، إن وكالة ناسا أعلنت عن وظيفة لمن يبحث عن فرصة عمل: "وظيفة لوز اللوز بـ 187 ألف دولار في السنة دون شروط".

أوضح رضوان، خلال برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، اليوم الأحد: "الوظيفة سهلة جدا، مجرد حارس لكوكب، هتحرسه من نجمة معدية أو مارد واقف، اللي عاوز في 2 دلوقتي شغالين في الوظيفة دي ومحتاجين ناس تاني".

وتابع: "فيه مصطبة هتلاقيها كده قدام الكوكب تقعد قدامها تحرس الكوكب من أي حاجة ممكن تحصله".

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يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية، فاجأت العالم بإعلانها عن وظيفة شاغرة لديها هي ضابط لحماية كوكب الأرض، وخصصت راتبا سنويا لهذه الوظيفة الغريبة، من أجل ضمان ألا تكون الملوثات التي ينتجها البشر على كوكب الأرض معيقة للسفر من وإلى الكواكب الأخرى مستقبلا.

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التحرير

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