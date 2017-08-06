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الأهلي يوضح حقيقة مفاوضاته مع «عمر السومة»

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الأهلي يوضح حقيقة مفاوضاته مع «عمر السومة» الأهلي يوضح حقيقة مفاوضاته مع «عمر السومة»

التحرير

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مفاوضات المارد الأحمر مع السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات اليوم الأحد، إنّه لم يتم عرض «السومة» على الجهاز الفني من الأساس، حتى يتفاوض معه إدارة الأحمر، متابعًا أن كل ما أُثير في المواقع خلال الساعات القليلة الماضية غير صحيح على الإطلاق.

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 يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أصدر في اجتماعه الأخير قرارًا بمعاملة اللاعب السوري كلاعب محلي في مسألة القيد بقوائم الأندية خلال الموسم المقبل، وبحد أقصى لاعبين اثنين فقط في قائمة كل فريق، وهو ما لا يعيق الأهلي في التعاقد معهما.

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التحرير

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