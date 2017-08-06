«قوات خاصة وكاميرات مراقبة».. الأمن يستعد لنهائي البطولة العربية

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أعلن اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، استعداد القوات لتأمين مباراة فريقي الترجي التونسي والفيصلي الأردني، في نهائي البطولة العربية، المقرر إقامتها، اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية.

قال النمر إنه عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور قيادات المديرية وممثلين عن المنطقة الشمالية العسكرية والأجهزة الأمنية والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أنه تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كل الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارتي المرور وتأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، ورفع شرطة المرافق كل الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

وكلف مدير أمن الإسكندرية، إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملي تذاكر المباراة، مؤكدا أن كل من يوجد في محيط الاستاد دون تذكرة يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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وأكد مدير الأمن توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

وأشار إلى أن الخطة اشتملت على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع، في حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد على عدم السماح بدخول أي شخص لحضور المباراة لغير حاملي التذاكر.

وأوضح أنه تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجي وكل بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية، ومتابعة وتسجيل كل الأحداث من خلال تلك الغرفة.

وأكد وجوده وكل المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيا، لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المبارة، مهيبا بالجماهير تشجيع فريقها، والالتزام بالروح الرياضية واتباع تعليمات الأمن.