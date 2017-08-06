مريض نفسي يقتل منجدا بسكين في المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

طعن عامل يعاني من اضطرابات نفسية، منجد، بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، ليتركه جثة هامدة.

تلقي اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى شبين الكوم الجامعي باستقبالها "إ . م " 36 سنة منجد مصاباً بجرح نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله.

بالانتقال والفحص وسؤال أفاد بعلمه من الأهالي بقيام "ح.س" 27 سنة عامل بالتعدي علي المجني عليه بسكين أحدث إصابته التى أودت بحياته وأضاف بأن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية .

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتم التحفظ عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16751 جنح قسم شبين الكوم ، كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة.

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