كوريا الجنوبية وأمريكا يعقدان اجتماعا ثنائيا على هامش آسيان

مانيلا (د ب أ)

أجرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج-وا محادثات مع نظيرها الامريكي، ريكس تيلرسون في مانيلا اليوم الأحد، لبحث تضافر الجهود للتعامل مع التهديدات المتزايدة من البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

والتقت كانج مع نظيرها تيلرسون على هامش سلسلة من الاجتماعات الوزارية، التي تستضيفها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

ووصفت كانج وتيلرسون تبني مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بأنه "نتيجة جيدة جدا".

وأعربت كانج، بشكل خاص عن امتنانها للولايات المتحدة لإجراء "مشاورات كاملة" مع حكومة سول في عملية تبني قرار فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية.

وقالت كانج لتيلرسون "إنها نتيجة جيدة جدا وأشكركم وأهنئكم. إنها نتيجة جيدة جدا وشكرا لكم بسبب المشاورات الكاملة معنا في العملية. نقدر ذلك كثيرا".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع، أمس السبت، على فرض أشد عقوبات حتى الآن ضد كوريا الشمالية.

وصوت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح فرض حزمة جديدة من العقوبات على بيونجيانج من شأنها خفض العوائد التصديرية لكوريا الشمالية ردا على إطلاقها تجربتين لصاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو.

وتهدف العقوبات إلى توجيه صفعة قوية إلى بيونجيانج من خلال تشديد القيود المفروضة على صادرات الفحم والحديد وخام الحديد ليصبح حظرا كاملا إلى جانب حظر صادرات الرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية.