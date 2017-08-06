مسؤول في فتح: زيارة العاهل الأردني لرام الله غدا في غاية الأهمية
مسؤول في فتح: زيارة العاهل الأردني لرام الله غدا في غاية الأهمية
10:36 ص الأحد 06 أغسطس 2017
الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله (د ب أ)
قال مسؤول في حركة فتح اليوم الأحد إن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المقررة إلى رام الله في الضفة الغربية غدا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس "في غاية الأهمية".
وذكر عضو اللجنة المركزية لفتح مسؤول ملف الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الزيارة في "غاية الأهمية في ظل التطورات الفلسطينية والإقليمية الأخيرة".
وأشار الشيخ إلى أن الزيارة تأتي "في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك وما جرى في القدس من توتر" الشهر الماضي.
وأفاد بأن لقاء عباس والعاهل الأردني "سيتناول ملفات عديدة أبرزها السياسي والعلاقة مع إسرائيل والقضايا الإقليمية وكذلك التنسيق الفلسطيني الأردني والجهد المشترك لمواجهة كل التحديات في المسار السياسي".
وستكون هذه ثالث زيارة للعاهل الأردني إلى الضفة الغربية بعد عامي 1999 و2012
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