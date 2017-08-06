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وزيرة الدفاع الألمانية عن منصبها: إنه أصعب منصب توليته

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مصراوي Masrawy

وزيرة الدفاع الألمانية عن منصبها: إنه أصعب منصب توليته

10:28 ص الأحد 06 أغسطس 2017

وزيرة الدفاع الألمانية عن منصبها: إنه أصعب منصب توليته

برلين (د ب أ)
وصفت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين منصبها بأنه المهمة الأصعب حتى الآن في العمل السياسي، وذلك بالنظر إلى الفضائح التي تشير إلى وجود اعتداء جنسي وتطرف يميني في الجيش الألماني.

وقالت فون دير لاين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه المنصب الأصعب الذي توليته على الإطلاق-بلا شك".

وتابعت الوزيرة الاتحادية قائلة: "من الواضح بالنسبة لي أنه يمكن أن يحدث شيء كل يوم بالجيش الألماني النشط على مستوى العالم بإجمالي 250 ألف شخص، يتسبب في إنهاء فترة منصبي".

يشار إلى أن فضائح في ثكنة ببلدة بفولندورف وأنشطة يمينية متطرفة بقيادة اللفتنانت كولونيل فرانكو إيه المشتبه في انتمائه للإرهاب وحالات الوفاة مؤخرا في مهمة الجيش بمالي تسببت في تحميل فترة تولي فون دير لاين لهذا المنصب عبئا كبيرا.

يذكر أن فون دير لاين المنتمية لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي كانت قد تولت منصبي وزيرة الأسرة وكذلك وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية تحت قيادة حكومة أنجيلا ميركل.

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