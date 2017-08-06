تشيلسي يبحث عن عودة لقب «الدرع الخيرية» بمواجهة الآرسنال

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يلتقي اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر تشيلسي وآرسنال، في لقاء الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي، حيث يشارك البلوز في هذه المباراة كبطل للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يشارك الريدز باعتباره بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح آرسنال في التتويج باللقب 14 مرة من قبل، أعوام 1930 و1931 و1933 و1934 و1938 و1948 و1953 و1991 و1998 و1999 و2002 و2004 و2014 و2015.

بينما توج تشيلسي باللقب في 4 مناسبات سابقة أعوام 1955 و2000 و2005 و2009، ومن جانبه يحمل مانشستر يونايتد الرقم القياسي في عدد الفوز باللقب في 21 مناسبة ومن ثم ليفربول بـ15 لقبا وآرسنال بـ14 وإيفرتون بـ9 ألقاب وتوتنهام بـ7 ألقاب، ومن ثم يأتي تشيلسي في المركز السادس في القائمة.

وشارك أرسنال في الدرع الخيرية في 21 مناسبة، أحرز اللقب خلالها في 14 مناسبة، وخسر في 7 مرات، بينما شارك تشيلسي في البطولة 11 مرة توج باللقب 4 مرات وخسر 7 مرات.

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وبشكل عام تواجه الفريقان في بطولة الدرع الخيرية مرتين، كانت الأولى في عام 2005 وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1 بفضل هدفي نجمه السابق ديديه دروجبا، بينما سجل هدف المدفعجية الوحيد سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي الحالي، كما تواجها في عام 2015 وفاز أرسنال بهدف نظيف من توقيع تشامبرلين.

وبالنظر إلى الأرقام القياسية للمسابقة التي انطلقت في عام 1908، نجد أن مانشستر يونايتد هو الأكثر تتويجًا باللقب، وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وسويندون تاون في عام 1908 أكبر حصيلة تهديفية بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 8-4.

ويملك إيفرتون الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب بشكل متتال، وذلك لأربع مرات في الفترة ما بين عامي 1984 و1998، بينما لمانشستر يونايتد الرقم القياسي في عدد الخسائر المتتالية بأربع مرات أيضًا في الفترة ما بين عامي 1998 و2001، ويحمل الشياطين الحمر الرقم القياسي في عدد المشاركات المتتالية في البطولة بواقع 6 مرات متتالية في الفترة ما بين عامي 1996 و2001.