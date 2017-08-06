إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة في مقهى بالبحيرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصيب اليوم 3 أشخاص في مشاجرة بين سائق وصاحب مقهى وشقيقه بسبب خلافات على حساب المقهى بقرية الحجناية بدمنهور.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بوجود مشاجرة بناحية قرية الحجناية دائرة المركز.

شاهد أيضا

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول "حسام م ف" سائق - مصاب بتر جزئي بمعصم اليد اليسر وقطع بالأوتار وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وطرف ثان "مسعد ش ز" - صاحب مقهى، مصاب سحجات وكدمات و"فوزى ش ز " - شقيق الأول "هارب"، وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات على حساب بالمقهى.

بسؤال طرفي المشاجرة، قررا بمضمون ما تقدم، واتهم كل منهم الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.