بالفيديو| تسجيل منسوب لأستاذ بجامعة القاهرة يهدد طالبة: "اتصوري عريانة"

شيماء مصطفى

تداول رواد مواقع التواصل تسجيلا صوتيا لرجل قالوا إنه لأستاذ في إحدى الكليات الشهيرة بجامعة القاهرة، أثناء تهديده إحدى الطالبات، بعد أن طلب منها التصوير عارية.

وقال النشطاء إن الأستاذ هددها بالسلاح، وطلب منها أن توقع باسمها على إقرار منها بأنه كان يمد إليها يد المساعدة وأنه لم يبتزها جنسيا، وأنها كانت كاذبة في ادعائها عليه، وأنها، وفقا للتسجيل الصوتي، هي من "عرضت نفسها عليه".

وطلب الصوت المنسوب للدكتور في الفيديو من السيدة أن يلتقط لها صورا عارية حتى يتمكن من ابتزازها بعد ذلك، ووفقا للتسجيل الصوتي قال الأستاذ للفتاة: "لما أطلبك تجيلي هنا، بأمانة وشرف لأني هابقى محرص منك، أنا كلي نار، كلي شر، إنت ما تعرفيش مين (فلان)" وذكر اسمه. تعود وقائع القصة بين الطلاب وهذا الأستاذ إلى فترة سابقة، حيث اتهموه أنه يبتزهم من أجل النجاح وطلب منهم هدايا عينية ومادية، وقام الطلاب بفضحه على مواقع التواصل والقنوات الفضائية. المصدر : الوطن

شبكةعيونالإخبارية

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