زوج يتخلص من حياته بتناول السم بعد 5 أشهر من زواجه فى بنى سويف

شيماء مصطفى

تخلص زوج من حياته بتناول مادة سامة تاركًا رسالة تؤكد إقدامه على الانتحار بنفسه، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى بنى سويف العام وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار عماد على محامى عام أول نيابات بنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن بنى سويف، اليوم الأحد، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بنى سويف العام بإبلاغ دكتور هانى همام مدير المستشفى عن وصول أحمد محمود عويس، 29 سنة يقيم قرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف، جثة هامدة.

وبالكشف الظاهرى على المجنى عليه تبين تناوله مادة سامة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتبين من أقوال أهل المجنى عليه فى محضر الشرطة أنه تزوج للمرة الثانية منذ خمسة أشهر من "بسمة.م" مطلقة، من حى الغمراوى، بمدينة بنى سويف، وأقاما بإحدى شقق مساكن محيى الدين بمدينة بنى سويف، ونشبت بينهما خلافات متكررة فى الفترة الأخيرة.

تم تشكيل فريق بحث يقوده اللواء ممدوح أبو زيد مدير البحث الجنائى والعميد خالد عبدالسلام رئيس مباحث المديرية، ويضم المقدم مصطفى داوود رئيس مباحث قسم بنى سويف، والنقيبان إسلام هديب وعبدالرحمن هديب معاونا المباحث للتحقيق فى ملبسات الواقعة.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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