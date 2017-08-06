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شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية بعد حفلها بالساحل الشمالى

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شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية بعد حفلها بالساحل الشمالى شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية بعد حفلها بالساحل الشمالى

تعرضت الفنانة عبد الوهاب لأزمة صحية بالأمس، وذلك بعد انتهائها من حفلها بالساحل الشمالى.
 
ولقد شعرت شيرين بضيق شديد فى التنفس ولجأت شيرين لجهاز التنفس الصناعى.
 
من ناحية أخرى ارتدت شيرين بالأمس فى الحفل  فستانا اسود اللون ومكشوف الصدر.
 
حضر الحفل عدد من الفنانين كان في مقدمتهم الشاعر الغنائي أمير طعيمة وحرمه والموزع الموسيقي تومة والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي بالإضافة لإيهاب رشدي الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة اتصالات والمنتج ومهندس الصوت هاني محروس وعائلته.
 

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية بعد حفلها بالساحل الشمالى

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية بعد حفلها بالساحل الشمالى
 
المصدر : صدى البلد

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