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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

القاهرة 26 36 

الإسكندرية 23 32 

مطروح 23 32 

بورسعيد 25 32 

دمياط 25 32 

بلطيم 24 33 

الإسماعيلية 24 37 

السويس 25 38 

العريش 21 35 

نخل 18 35 

طابا 24 37 

الطور 26 37 

مرسى علم 29 38 

الغردقة 29 40 

شرم الشيخ 30 40 

شاهد أيضا

رفح 22 34 

كاترين 17 33 

سيوة 25 39 

المنيا 25 38 

الفيوم 25 38 

رأس سدر 26 39 

أبو سمبل 28 41 

وسط الدلتا 26 37 

أسيوط 24 38 

سوهاج 27 39 

الأقصر 27 42 

أسوان 29 42 

شلاتين 28 38 

حلايب 27 36 

الوادي الجديد 24 41 

قنا 27 40 

نويبع 28 39 

السلوم 22 32 

 

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