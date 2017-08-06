أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 6/8/2017 بالأسواق المصرية

شيماء مصطفى

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 6/8/2017 بالأسواق، تم الأعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 6/8/2017: التموين تؤكد على ذبح 45% من الماشية خارج المجازر

جاءت تصريحات الدكتور إبراهيم الأخرس، الخبير الاقتصادي، عضو المكتب الفني الذي يتبع وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص الطريقة التي يتم التعامل بها في ذبح ونقل وتداول وحتي يتم عرض اللحوم في أماكن البيع المخصصة تتم أغلبها بطريقة تقليدية وذلك يرجع إلى تعدد كميات الذبح التي تتم بشكل دائم من قبل البعض خارج المجازر الحكومية وأنه يترتب علي ذلك تأثير سلبي علي الصحة العامة بالنسبة للمواطنين.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاحد 6/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 170 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 198 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اسعار الدجاج الاحد 6/8/2017:

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 37 جنيه.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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