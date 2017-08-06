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سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 6/8/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 6/8/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 6/8/2017 بالأسواق

الحديد والاسمنت اليوم الاحد 6/8/2017.. استقرت تعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق المصرية، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اليوم الأحد

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه
حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه
حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه

اليوم الأحد

 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 773 جنيه
أسمنت النصر النصر 728 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 823 جنيه
الفهد الفهد 758 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 755 جنيه
أسمنت حورس حورس 740 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 733 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 733 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 770 جنيه

 

المصدر : مصر 365

 

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