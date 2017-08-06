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سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم الأحد 6-8-2017:

السعر العالمي : 1,258.70 أمريكي.

 
 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 710 إلى 712
عيار 22 651 إلى 653
عيار 21 621 إلى 623
عيار 18 532 إلى 534
عيار 14 414 إلى 415
عيار 12 355 إلى 356
الاونصة 22,072 إلى 22,143
الجنيه الذهب 4,968 إلى 4,984
الكيلو 709,714 إلى 712,000

 

المصدر : 365

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