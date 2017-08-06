سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

أسعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم الأحد 6-8-2017:

السعر العالمي : 1,258.70 أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 710 إلى 712 عيار 22 651 إلى 653 عيار 21 621 إلى 623 عيار 18 532 إلى 534 عيار 14 414 إلى 415 عيار 12 355 إلى 356 الاونصة 22,072 إلى 22,143 الجنيه الذهب 4,968 إلى 4,984 الكيلو 709,714 إلى 712,000

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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