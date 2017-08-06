دراسة تكشف خلو المزارع السمكية من فيروس "بلطي البحيرات" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن دراسة علمية حديثة لباحثين من كل من جامعة كفر الشيخ وجامعة ستيرلينج الإسكتلندية، كشفت عن خلو المزارع السمكية في محافظة كفر الشيخ، من فيروس "بلطي البحيرات"، الذي يصيب أسماك البلطي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن تجارب أجريت على أسماك من 27 مزرعة مختلفة في محافظة كفر الشيخ، عن طريق استخدام أحدث أجهزة البى سي آر المحمول، والفريد من نوعه، والذي جرى استخدامه لأول مرة في مصر، موضحًا أن نتائج هذه التجارب، أفادت بعدم وجود أي فيروس في العينات التي شملتها الدراسة.

وأشار إلى أن فريق عمل مشترك من جامعتي كفر الشيخ المصرية، وستيرلينج الإسكتلندية، شارك في هذا العمل، لمدة ثلاث أشهر متواصلة، فيما أن العالم صاحب اختراع هذا الجهاز البى سي آر المحمول، زار جامعة كفر الشيخ، بصحبة فريق العمل، وأشرف بنفسه على التحاليل التي أجريت بالمزارع السمكية.

وفى السياق ذاته، كشف الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن هذا الفيروس أصاب أسماك البلطي، في الإكوادور، وإسرائيل، وفقا لتقرير لجامعة ستيرلينج البريطانية، والمؤسسة العالمية للأسماك، فيما اعتقد الباحثون من جامعة سترلينج، أن هناك علاقة بين هذا الفيروس، والارتفاع في نفوق أسماك البلطي المصري المستزرع في العام الماضي.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ، تشترك مع جامعة ستيرلينج الأسكتلندية، في مشروع بحثى مشترك، ممول من هيئة نيوتن مشرفة، بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري.