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وحيد غريب للشباب: «لما تفشل في مشروع واتنين أبقى دور على الوظيفة» (فيديو)

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وحيد غريب للشباب: «لما تفشل في مشروع واتنين أبقى دور على الوظيفة» (فيديو) وحيد غريب للشباب: «لما تفشل في مشروع واتنين أبقى دور على الوظيفة» (فيديو)

التحرير

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دعا الدكتور وحيد غريب، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، الشعب المصري إلى تغيير وجهة نظره في التعليم العالي ومخرجاته، مضيفًا: «لازم نشجع الشباب إنه يلاقي فرصة عمل، عايزين ننسى حكاية التوظيف في القطاع الحكومي أو الخاص».

أضاف غريب، خلال حوراه مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت: «لا ولا القطاع الخاص هيقدروا يوفروا فرص عمل في القطاع الخاص، فالحل هو التشجيع على ريادة الأعمال.. ولازم الشباب يكون عندهم روح المخاطرة عشان يعمل حاجة ذات قيمة».

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وتابع، «ليه أحنا مجتمع خامد لا نبحث عن الطموح»، موجهًا حديثه للشباب: «لما تفشل في مشروع واتنين أبقى دور على الوظيفة، متخليش حلمكم ديمًا هو الوظيفة وترجعوا تشتكوا بعد كدا من المرتب والأسعار».

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التحرير

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