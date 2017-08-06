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الشركة المسئولة عن إنتاج الطاقة الشمسية: «مصر تأخرت كثيرا»

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الشركة المسئولة عن إنتاج الطاقة الشمسية: «مصر تأخرت كثيرا» الشركة المسئولة عن إنتاج الطاقة الشمسية: «مصر تأخرت كثيرا»

التحرير

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أشاد المهندس وائل النشار، رئيس مجلس إدارة شركة «أونير» المسئولة عن إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية، بتصريحات وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، حيث استعرض الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية، ليكون عام 2020 هناك منظومة كاملة لإنتاج وتصدير المعدات والنظم، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، خاصةً الشمسية.

وأضاف النشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء أمس السبت، أن مصر تأخرت كثيرًا في إنتاج الكهرباء من المصادر البديلة على الرغم من توافر مقومات الإنتاج بها، موضحًا أن « ليس لديها القدرة على القيام بمشروعات استثمارية خاصةً في الطاقة الشمسية، وهي على يقين بذلك وتُصرح دون حرج».

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وأشار إلى أن «الدولة تسعى للاستفادة من الطاقة الشمسية من أجل احتياجها لوجود كبرى الشركات الأجنبية في مصر، التي من خلالها يتم دخول عملات أجنبية للبلد تتحقق الاستفادة منها، ومع ذلك وبرغم كل المتناقضات لا خلاف على أحقية الحكومة في التمسك ببند التحكيم المحلي، والذي يجبر المستثمر على توفير 85% من تمويل المشروع».

وتابع، «إنشاء صندوق للطاقة الشمسية هو أمر بالغ الأهمية لمتابعة مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص علي الطاقة الشمسية الكهروضوئية».

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التحرير

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