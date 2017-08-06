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القوى العاملة: «قانون النقابات» سيقدم لـ«النواب» الدورة المقبلة (فيديو)

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القوى العاملة: «قانون النقابات» سيقدم لـ«النواب» الدورة المقبلة (فيديو) القوى العاملة: «قانون النقابات» سيقدم لـ«النواب» الدورة المقبلة (فيديو)

التحرير

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علق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على أدراج منظمة العمل الدولية في القائمة السوداء الخاصة بالعمل، قائلًا: «مافيش حاجة اسمها قايمة سودة أو بيضاء، ورئيس المنظمة قال إن القوائم التي صدرت هي عبارة عن ملاحظات عن تطبيق بعض الاتفاقيات مع المنظمة».

وتابع وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء العاصمة»، المذاع على قناة «العاصمة»: «الاتفاقية 87 تهتم بالحريات النقابة، وهناك اتجاه منذ 2011 لتعديل قانون 35 لسنة 1976 الخاص بالتنظيمات النقابية ليتفق مع هذه الاتفاقية».

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وذكر وزير القوى العاملة أن مشروع القانون الجديد سيخرج إلى النور في 9 يناير المقبل، إذا سيقدم لمجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.

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التحرير

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