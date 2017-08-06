مفيد فوزي ينتقد أداء إيمان الحصري: «بتحاوري المحافظ بدون مخالب» (فيديو)

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انتقد الإعلامي مفيد فوزي، أداء الإعلامية إيمان الحصري، خلال تحاورها مع الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في مشاكل تخص أهالي المحافظة، مضيفًا: «لدي عتاب شديد عليكي يا إيمان.. أنت بتحاوري المحافظ بدون مخالب وبدون شدة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «لسه معندناش في مصر ثقافة الاعتراف بالخطأ أو التقصير.. الناس في محافظة سوهاج بيشربوا مياه مزفتة وسودة زي الحبر ومليئة بالأمراض والمحافظ يقولك مخالفين».

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وتابع: «يا ريتك ما ورتينا الطلمبات الحبشية وصورة القمامة والقرف ده يا إيمان.. السيسي عمره ما يوافق يشوف إن أهلنا يشربوا المية دي»، مضيفًا: «أهالينا في سوهاج بشربوا من مية وحشة وأنا أمامي زجاجة مياه معدنية» مستطردًا: « شوفي نقص العدالة في البلد أشرب مياه معدنية في القاهرة وفي سوهاج يشربوا مياه من الطلمبات شكلها بذيء».