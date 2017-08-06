جامعة القاهرة: تحويل «لاشين» للتحقيق معه في النيابة العامة (فيديو)

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الجديد، إنه تم تحويل الدكتور ياسين لاشين، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المنسوب له تسجيل صوتي متداول، يهدد فيه إحدى الطالبات، طالبًا منها التصوير عارية إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وأضاف الخشت، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «أي نوع مشابة لهذه القضية يحول إلى النيابة العامة لتحقق فيه، ويجب على المجتمع أن يتخلص من السلبيات، وأحد الحلول للتخلص منها هو اتخاذ إجراءات حاسمة معها».

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تداول رواد السوشيال ميديا، مقطعًا صوتيًا منسوبًا لدكتور العلاقات العامة بكلية إعلام القاهرة «ياسين لاشين»، وهو يبتز إحدى الطالبات ويطلب منها خلع ملابسها والإمضاء على إقرار على نفسها، أثار المقطع الصوتى جدلاً كبيرًا على السوشيال ميديا، التي لأول مرة تتفق على شيء وهو المطالبة بمحاكمة «ياسين لاشين».