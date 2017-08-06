أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

جامعة القاهرة: تحويل «لاشين» للتحقيق معه في النيابة العامة (فيديو)

Google+ Print
جامعة القاهرة: تحويل «لاشين» للتحقيق معه في النيابة العامة (فيديو) جامعة القاهرة: تحويل «لاشين» للتحقيق معه في النيابة العامة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الجديد، إنه تم تحويل الدكتور ياسين لاشين، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المنسوب له تسجيل صوتي متداول، يهدد فيه إحدى الطالبات، طالبًا منها التصوير عارية إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وأضاف الخشت، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء »، المذاع على قناة «دي أم سي»: «أي نوع مشابة لهذه القضية يحول إلى النيابة العامة لتحقق فيه، ويجب على المجتمع أن يتخلص من السلبيات، وأحد الحلول للتخلص منها هو اتخاذ إجراءات حاسمة معها».

شاهد أيضا

تداول رواد السوشيال ميديا، مقطعًا صوتيًا منسوبًا لدكتور العلاقات العامة بكلية إعلام القاهرة «ياسين لاشين»، وهو يبتز إحدى الطالبات ويطلب منها خلع ملابسها والإمضاء على إقرار على نفسها، أثار المقطع الصوتى جدلاً كبيرًا على السوشيال ميديا، التي لأول مرة تتفق على شيء وهو المطالبة بمحاكمة «ياسين لاشين».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة