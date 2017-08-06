خبيرة ايتيكيت تقدم نصائح..ماذا تفعل عند ركوب "الأسانسير"؟

كتبت- هاجر حاتم:

هل سألت نفسك من قبل ماذا يجب أن نفعل عند صعودنا الأسانسير؟، المشهد الأكثر تكراراً هو ان الكل ينظر الى من حولهم، وهناك من ينظر فقط فى المرآه، ولكن هل تعرف ان هناك ايتيكيت للتعامل في تلك المواقف؟

تقدم إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت نصائح لـ"مصراوي" عن كيفية التعامل عند استخدام المصعد:-

-لابد من اختيار المصاعد الكهربائية في حالة وجود زحام في الاسانسير لتجنب الوقوع في مشكلة التلاصق مع الركاب، وهو ما يحدث فى المولات بشكل أكبر.

-أما عن مصاعد أماكن العمل التي نضطر إلى استخدامها بسبب الطوابق المرتفعة، يفضل للنساء أن تأخذ جانب ومساحة كافية لها عند الركوب، وتقوم بوضع حقيبتها كـ حاجز لها، حتى لاتكون هناك فرصة لأن يقترب منها أحد.

- من الاتيكيت الخاص بمصاعد البيوت والعمارات ألا نركب مع أشخاص لا نعرفهم، ربما تنقطع الكهرباء، أو يحدث أي أمر مفاجئ، ونضع أنفسنا في موقف محرج، والأمر نفسه يطبق مع الأطفال لحمايتهم.

-في حالة تطفل أحد بالدخول أثناء الصعود بالاسانسير، يمكن للفرد أن يخرج من الاسانسير على الفور، وإعاده سحبه للركوب مرة أخرى.

-من الأفضل في علم الاتيكيت أن نقوم بتحية الركاب عند دخول الاسانسير، كما يجب أن نمتنع عن التدخين، وتناول أي أطعمة ومشروبات داخل المصعد.

-أما عن المرايا فلا يفضل النظر إليها إلا إذا كان الراكب بمفرده، أو مع أصحابه أو عائلته.