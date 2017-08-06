أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

أم تضع صندوق من الرمل على قبر ابنها.. تعرف على السبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أم تضع صندوق من الرمل على قبر ابنها.. تعرف على السبب

01:42 ص الأحد 06 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    e915ad3928.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_8_5_15_52_21_443.jpg

  • عرض 6 صورة

    60625c9ba1.jpg

  • عرض 6 صورة

    9ba294765d.jpg

  • عرض 6 صورة

    ad39a78472.jpg

  • عرض 6 صورة

    a149f20be4.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. أشهر 5 أوروبيات مارسن الأمومة في البرلمان

الألبوم التالى

بالصور.. أشهر 5 أوروبيات مارسن الأمومة في البرلمان

كتبت- ميرا ماهر:

بعد أن توفى ابن "آشلي هماك" بمجرد ان أتم خمسة أيام فقط بعد ولادته، قررت الأم وضع صندوق من الرمل على قبره حتى يتمكن أخيه الأكبر من قضاء بعض الوقت معه.

وبحسب صحيفة " dailymail " البريطانية، شاركت الأم التي تبلغ من العمر 24 عاماً وتعيش  بولاية "فلوريدا" الأمريكية، صوراً على صفحتها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لابنها " تاكر " والبالغ من العمر 3 سنوات، وهو يلعب على الرمال فوق قبر أخيه المتوفى.

وحصدت الصور في خلال أسبوع واحد أكثر من 173 ألف إعجاب، و 50 ألف مشاركة.

وبحسب الموقع، توفي الرضيع بسبب انفجار المشيمة وعدم وصول الأكسجين إلى الدماغ لعدة ساعات.

وتوفي الطفل بعد صراع دام 5 أيام بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة، بعدها قررت الأم بالتبرع بقلبه لطفل آخر مريض.

وقالت "آشلي" أنها تأمل في المستقبل بالالتقاء بأم الطفل الذي حصل على قلب ابنها المتوفي "ريان".

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "قبلة" كانت السبب في موت طفلة لم تتجاوز 20 يوماُ

    هو وهي

  • سيدة تنجب طفلا بعد 38 عاماً من المحاولات

    هو وهي

  • - رجل يحدث طفلة عن "معجزة الحياة" .. يحصد 19 مليون مشاهدة

    هو وهي

  • ملابس تسببت في قتل أصحابها.. تعرف على قصتهم

    هو وهي

إعلان

eaa67c1b53.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق

بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق