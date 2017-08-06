أم تضع صندوق من الرمل على قبر ابنها.. تعرف على السبب

كتبت- ميرا ماهر:

بعد أن توفى ابن "آشلي هماك" بمجرد ان أتم خمسة أيام فقط بعد ولادته، قررت الأم وضع صندوق من الرمل على قبره حتى يتمكن أخيه الأكبر من قضاء بعض الوقت معه.

وبحسب صحيفة " dailymail " البريطانية، شاركت الأم التي تبلغ من العمر 24 عاماً وتعيش بولاية "فلوريدا" الأمريكية، صوراً على صفحتها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لابنها " تاكر " والبالغ من العمر 3 سنوات، وهو يلعب على الرمال فوق قبر أخيه المتوفى.

وحصدت الصور في خلال أسبوع واحد أكثر من 173 ألف إعجاب، و 50 ألف مشاركة.

وبحسب الموقع، توفي الرضيع بسبب انفجار المشيمة وعدم وصول الأكسجين إلى الدماغ لعدة ساعات.

وتوفي الطفل بعد صراع دام 5 أيام بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة، بعدها قررت الأم بالتبرع بقلبه لطفل آخر مريض.

وقالت "آشلي" أنها تأمل في المستقبل بالالتقاء بأم الطفل الذي حصل على قلب ابنها المتوفي "ريان".