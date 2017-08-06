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توفيراً للمال.. حيل لن تتوقعها لأصحاب المطاعم

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مصراوي Masrawy

توفيراً للمال.. حيل لن تتوقعها لأصحاب المطاعم

01:25 ص الأحد 06 أغسطس 2017

توفيراً للمال.. حيل لن تتوقعها لأصحاب المطاعم

توفيراً-للمال..-أشياء-لن-تتوقعها-تفعلها-المطاعم

كتبت- ميرا ماهر:

هل قررت يوماً الذهاب الى مطعم وصُدمت بجودة الطعام؟، إذا كنت تعرضت لهذا الموقف فعليك التعرف على حيل المطاعم لاستنزاف أموال زبائنهم في الوقت الذي يستخدمون فيه أقل الإمكانيات لتوفير نفقاتهم.

لذلك ذكر موقع " cheatsheet" بعضاً من أسرار المطاعم التي عادةً ما يخفيها الطهاة عن زبائنهم:

-تقوم المطاعم بتجميع ما تبقى من زجاجات الكاتشب في زجاجة واحدة، ووفقًا لقانون الصحة فإنه يجب حفظ الأطعمة في عبواتها الأصلية لحمايتها من التلوث. كما أنها تعيد استخدام بقايا الطعام في أطباق أخرى بدلًا من التخلص منها.

-هناك الكثير من المطاعم التي تعتمد على تحضير الطعام مسبقاً وتسخينه في الميكرووف وذلك لتقديمه بسرعة للزبائن.

-لا تغسل العديد من المطاعم مفارشها على الإطلاق، كما أنهم يفضلون التخلص منها بدلًا من إعادة تنظيفها توفيرًا للمال.

-لا تهتم العديد من المطاعم بتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية، ومن أهمها ارتداء القفازات أثناء تقطيع الخضروات، كما أن 40٪ من العمال في المطاعم يجففون أيديهم في مآزرهم.

-استخدام الطعام منتهي الصلاحية، حيث ينظر البعض من أصحاب المطاعم أن ذلك الطعام كلفهم الكثير من المال.

-معظم المطاعم لا تهتم بطريقة حفظ الطعام الصحيحة، حيث تحفظ الأطعمة كلها في نفس درجات الحرارة لتوفير الطاقة. 

-إعادة استخدام الزينة المضافة إلى الأطباق مثل شرائح البرتقال والطماطم توفيرًا للمال.

 

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