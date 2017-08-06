ياسين لاشين: «ياريت الإعلام يشوفله حاجة تانية غير الفضايح»

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قال الدكتور ياسين لاشين، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المنسوب له تسجيل صوتي متداول، يهدد فيه إحدى الطالبات، طالبًا منها التصوير عارية؛ إن «ما يتعرض له يُشبه العفريت، لا يعرف من أين أتى وليس له أي أساس من الصحة».

وأضاف لاشين، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، السبت، أن «التسجيل المتداول كذب ومفبرك، واستكمالًا لحملة تشويه ضدي بدأت منذ شهرين ولن تتوقف، وأعلم سببها ولكن استحالة أن أقوله».

تابع: «أنا مُحال للتحقيق من قِبل الجامعة، وحينما تظهر نتيجته أرجو أن يتناولها الإعلام، وياريت وسائل الإعلام تشوفلها حاجة تانية غير الفضايح».

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ودشّن عدد من طلاب وخريجي الكلية، هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت اسم «#حاكموا_ياسين_لاشين»، لتداول تسجيل صوتي منسوب له يهدد فيه إحدى الطالبات، طالبًا منها التصوير عارية.

يذكر أن «لاشين» اتُهم مطلع أبريل الماضي بالرشوة، وأمر رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، بإحالته لإدارة الشئون القانونية المركزية، للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.