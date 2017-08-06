انقطاع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة حيوية بالقاهرة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة ابتداءًا من صباح الأحد وحتى الثانية عشر مساء؛ نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بأعمال تحويلات خط المياه قطر 800 مم بشارع اسماعيل الفنجرى والمتعارض مع أعمال كوبرى محور الفنجرى بمدينة نصر.

ومن بين المناطق التى ستشهد ضعف المياه الحى السابع ومدينة التوفيق وأبرز المناطق الأخرى التي يتم قطع المياه عنها: (جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات، امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3، مقر وزارة المالية، تعاونيات الجبل الأخضر، معسكرات الآمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعى وضباط الصف، نادى الشرطة، فندق الماسة، أرض المعارض، استاد القاهرة، قاعة المؤتمرات، الحى السادس، مستشفى حميات العباسية).

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كما تهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المذكورة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.