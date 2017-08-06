أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

انقطاع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة حيوية بالقاهرة

Google+ Print
انقطاع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة حيوية بالقاهرة انقطاع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة حيوية بالقاهرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة ابتداءًا من صباح الأحد وحتى الثانية عشر مساء؛ نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بأعمال تحويلات خط المياه قطر 800 مم بشارع اسماعيل الفنجرى والمتعارض مع أعمال كوبرى محور الفنجرى بمدينة نصر.

ومن بين المناطق التى ستشهد ضعف المياه الحى السابع ومدينة التوفيق وأبرز المناطق الأخرى التي يتم قطع المياه عنها: (جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات، امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3، مقر وزارة المالية، تعاونيات الجبل الأخضر، معسكرات الآمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعى وضباط الصف، نادى الشرطة، فندق الماسة، أرض المعارض، استاد القاهرة، قاعة المؤتمرات، الحى السادس، مستشفى حميات العباسية).

شاهد أيضا

كما تهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المذكورة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية