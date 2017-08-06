انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره، مساء السبت، على الانتحار داخل منزله، بقرية برما التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، وذلك على خلفية تعرضه لأزمة نفسية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا بالعثور على جثة شاب يدعى "محمد. ع. ع" 21 عامًا، مقيم بقرية برما، مشنوقًا داخل غرفة نومه بذات القرية.

انتقل العقيد وليد الصواف مفتش مباحث مركز طنطا، والمقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس المباحث، والرائد يوسف الجندي، وتم استدعاء مفتش الصحة لبيان، والذى أثبت أن الوفاة طبيعية، ونفى وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات المباحث أن المذكور أقدم على شنق نفسه بواسطة "ملاية السرير" داخل غرفة نومه لمعاناته من أزمة نفسية، وزاد عليها تعدى والده عليه بالضرب، قبل الواقعة بيومين، لتحطيم "توك توك" خاص بهم، كما تبين عدم وجود أي شبهة جنائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 10117 لسنة 2017 مركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة التي قررت دفن الجثمان.