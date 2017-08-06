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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:36 ص الأحد 06 أغسطس 2017

حول العالم في 24 ساعة

حادث طائرة أمريكية في أستراليا

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها الرئيس الإيراني يؤدي اليمين الدستوري وفقدان طائرة أمريكية بالقرب من استراليا، علاوة على فوز الرئيس الروندي بفترة رئاسية جديدة.

 

1- روحاني يؤدي اليمين رئيسا لإيران

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الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤدي اليمين الدستوري اليوم فى طهران (أ ف ب)

أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية السبت أمام مجلس الشورى بحضور عدد من القادة الأجانب، قبل أن يقدم تشكيلة حكومته التي تواجه منذ الآن انتقادات من قبل حلفائه الإصلاحيين.

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2- مقتل مدنيين في قصف بالهاون وسط أفغانستان

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قصف بالهاون على مباني سكنية في لوجار (أ ف ب)

ذكر مسؤول أفغاني أن خمسة أفراد من أسرة واحدة قتلوا بعدما اصابت قذيفة هاون، يزعم أن مسلحي طالبان أطلقوها، منزلا مدنيا في إقليم لوجار بوسط أفغانستان.

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3-إقالة النائبة العامة في فنزويلا بعد انتقاداتها للرئيس مادورو

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استمرار المواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في كاراكاس (أ ف ب)

أقالت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في فنزويلا النائبة العامة لويزا أورتيجا دياز بعد الانتقادات الحادة التي وجهتها للرئيس نيكولاس مادورو.

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4- حادث طائرة أمريكية في أستراليا

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طائرة أميريكية تابعة لسلاح البحرية فوق المحيط الهادي (أ ف ب)

تجوب القوات الأمريكية الساحل الشرقي لأستراليا بحثا عن عناصر من مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) فقدوا بعد اصطدام طائرة عسكرية بالمياه.

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5-رئيس رواندا يفوز بفترة حكم ثالثة

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الرئيس الرواندي بول كاجامي يحتفل مع أنصاره اليوم (أ ف ب)

انتخب الرئيس الرواندي بول كاجامي لفترة حكم ثالثة، حيث أعلنت المفوضية الانتخابية أن كاجامي فاز بـ 63.98% من أصوات الناخبين.

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