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الجيش اللبناني: إسرائيل اخترقت أجوائنا ومياهنا الإقليمية

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني: إسرائيل اخترقت أجوائنا ومياهنا الإقليمية

12:31 ص الأحد 06 أغسطس 2017

الجيش اللبناني: إسرائيل اخترقت أجوائنا ومياهنا الإقليمية

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبناني أن زورقين حربيين وطائرتي استطلاع إسرائيليين اخترقوا المياه الإقليمية والأجواء اللبنانية اليوم. 

وأوضح بيان للجيش صدر مساء اليوم أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق اليوم عند الساعة 12:4 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 500 متر ولمدة 12 دقيقة.

وأضاف أنه عند الساعة 5:07 اخترق زورق مماثل المنطقة البحرية المذكورة لمسافة حوالي 400 متر ولمدة 7 دقائق ، وأشار الى أنه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

من جانب آخر ، إخترقت طائرة إستطلاع اسرائيلية عند الساعة 6,30 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12,45 من فوق بلدة رميش.

وأوضح الجيش أنه عند الساعة 10,15 اخترقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشمال ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16,25 من فوق البلدة المذكورة.

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