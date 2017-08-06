10 تصريحات 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن إن الكهرباء في قطاع غزة تذهب ساعتين فقط يوميًا للمواطن العادي بينما تذهب لمدة 24 ساعة لمسئولي حركة حماس والأنفاق، فيما حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المساس بالاتفاق النووي لطهران مع القوى الكبرى، وصرح أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري المعارض بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ريف حمص لا ينص على وجود قوات مصرية بالمنطقة.

1 – أبو مازن: الكهرباء في غزة تذهب ساعتين للمواطن و24 ساعة لأنفاق حماس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن (أرشيفية)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن السلطة الفلسطينية كانت تدفع مليار ونصف مليار دولار سنويًا لقطاع غزة، لكن هذه الأموال أصبحت "حرامًا" على حركة حماس، مضيفًا أن الكهرباء في القطاع تذهب لساعتين فقط إلى المواطن العادي في حين أن البقية تكون "للمسؤولين وأنفاقهم 24 ساعة".

وخلال كلمة في مؤتمر "القدس تنتصر"، وبحضور المئات من أبناء مدينة القدس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله وقيادة في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، أضاف أن هناك الكثيرون لا يريدون دولة فلسطينية موحدة.

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2- روحاني: لن نكون من يبدأ بمخالفة الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية)

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المساس بالاتفاق النووي لطهران مع القوى الكبرى، داعيا إلى عدم الاصطفاف مع موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشأن الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن روحاني قوله "أعلن نيابة عن الشعب وبكل صراحة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانبة لن تكون البادیة فی نقض خطة العمل المشترك الشاملة لكنها لن تقف مكتوفة الایدی امام ای نكث لها".

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3- الجربا: اتفاق التهدئة لا يتضمن نشر قوات مصرية في سوريا

أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري المعارض خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة (محمود أبو ديبة – مصراوي)

قال رئيس تيار الغد السوري المعارض، أحمد الجربا، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ريف حمص الذي وقعت عليه المعارضة السورية ووزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي "لا يتضمن وجود قوات مصرية على خطوط التماس بين مناطق سيطرة الفصائل المعارضة ومناطق سيطرة قوات النظام السوري".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجربا في القاهرة، لتوضيح دور التيار في إبرام اتفاقي الغوطة الشرقية وريف حمص، وتوضيح الدور المصري في رعاية الاتفاقين.

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4- العبادي: انتصرنا وسنكمل مشوار النصر

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أرشيفية)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن فتوى الجهاد الكفائي تحولت إلى فتوى النصر، بعد أن هب ابناء البلد استجابة لفتوى السيد علي السيستاني، المرجع الشيعي الأكبر للشيعة في العالم.

وقال خلال كلمة في مهرجان فتوى النصر الذي اقامته فرقة العباس القتالية إن "صناع النصر هم الشهداء والجرحى والمقاتلون، وكذلك الجهد الهندسي والجهد الطبي وابطال سلاح الجو والصنوف الاخرى"،حسب بيان لمكتبه. وأضاف العبادي "أننا انتصرنا وسنكمل مشوار النصر، وعلى الجميع أن لايستمع إلى الأصوات النشاز".

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5- إردوغان: الإنقلابيون لن يأتوا بالملابس التي يريدونها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نوعين من الملابس الإجبارية التي سيتم إرغام السجناء على ارتدائها أمام المحكمة إذا كانوا يواجهون اتهامات بالتورط في المحاولة الانقلابية التي جرت العام الماضي أو إذا كانت تتم محاكمتهم في قضايا إرهابية.

وقال أردوغان في كلمة له خلال تجمع جماهيري في مدينة ملطية شرقي تركيا أثناء افتتاح أحد الاستادات الرياضية ، إن الانقلابيين المزعومين سيرتدون رداء سرواليا بنيا، بينما سيرتدي المشتبه بهم في قضايا إرهابية سراويل ومعاطف بنية اللون . ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن اردوغان قوله: "من الآن فصاعدا، لن يأتوا بالملابس التى يريدونها".

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6- لويزا أورتيجا: إقالتي جاءت لأنني أحارب فساد الحكومة

رئيسة الادعاء العام في فنزويلا لويزا أورتيجا (أرشيفية)

دافعت رئيسة الادعاء العام في فنزويلا لويزا أورتيجا المقالة عن نفسها بعد قرار الجمعية التأسيسية بإقالتها، قائلة إنها أقيلت لأنها تحارب الفساد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أورتيجا قولها للصحفيين ، عقب قرار الفصل ، إنها أقيلت من منصبها لأن الحكومة تريد التستر على أدلة فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

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7- سيرجي كيسلياك: روسيا كانت مستعدة لأي نتيجة في الانتخابات الأمريكية

السفير الروسي السابق في واشنطن، سيرجي كيسلياك (أرشيفية)

نفى السفير الروسي السابق في واشنطن، سيرجي كيسلياك، بصورة قاطعة، تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي مقابلة مع برنامج حواري في محطة "روسيا 24"، قال كيسلياك إن روسيا كانت مستعدة لأي نتيجة محتملة للانتخابات.

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8- خليفة الشيباني: لا نستبعد وقوف الإرهاب وراء الحرائق

متحدث باسم الحرس الوطني في تونس خليفة الشيباني (أرشيفية)

قال متحدث باسم الحرس الوطني في تونس إن البعد الإجرامي وشبهة الإرهاب تحومان حول موجة الحرائق التي اجتاحت مساحات واسعة من الغابات والمرتفعات غرب تونس.

وأفاد خليفة الشيباني المتحدث باسم الحرس الوطني في مؤتمر صحفي إنه لا يمكن استبعاد شبهات الإرهاب عن الحرائق المفتعلة لكن حتى الآن لا شيء يدل على ذلك.

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9- غسان سلامة: نريد ليبيا آمنة ومستقرة

المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة (أرشيفية)

أكد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى طرابلس .

وقال سلامة، في مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس المجلس الرئاسي فايز في طرابلس، إنه يحمل رسالة لليبيين من الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يريد أن يرى ليبيا آمنة ومستقرة ومستقله ويعيش المواطن بها في "بحبوحة"، على حد وصفه.

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10- دبلوماسي أمريكي: خسائر داعش تسارعت بشكل كبير في عهد ترامب

مبعوث الحكومة الأمريكية لدى التحالف الدولي ضد داعش بريت مكجورك (أرشيفية)

قال مبعوث الحكومة الأمريكية لدى التحالف الدولي ضد داعش إن ما يقرب من ثلث الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق منذ 2014 تم استعادتها خلال الستة شهور الماضية بفضل السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي البارز بريت مكجورك أن الخطوات التي اتخذها ترامب بما فيها إسناد سلطة اتخاذ القرار إلى قادة الجيش في أرض المعركة بدلا من البيت الأبيض، ساعدت في تسريع المكاسب بشكل كبير ضد الإرهابيين.

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