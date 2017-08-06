العرب اليوم: غارات للتحالف العربي على تعز وحرائق بتونس

عبد العظيم قنديل

مرت المنطقة العربية، اليوم السبت، بالعديد من الاحداث الهامة، والتي كان أبرزها مقتل عشرات الحوثيين في اليمن وقصف للتحالف الدولي على مقاتلي داعش في كركوك، علاوة على ارسال أنقرة تعزيزات عسكرية على حدودها مع سوريا.

1- عشرات القتلى من الحوثيين في معارك وقصف لقوات التحالف في تعز

عناصر من المتمردين الحوثيين في مدينة تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية بمقتل 20 عنصراً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وإصابة آخرين في معارك وقصف للتحالف العربي بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

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2-تونس لا تستبعد شبهة الإرهاب وراء موجة الحرائق غرب البلاد

رجال الاطفاء يحاولون اخماد الحرائق في غرب تونس اليوم (أ ف ب)

قال متحدث باسم الحرس الوطني في تونس إن البعد الإجرامي وشبهة الإرهاب تحومان حول موجة الحرائق التي اجتاحت مساحات واسعة من الغابات والمرتفعات غرب تونس.

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3- قتلى من داعش بقصف جوي قرب كركوك

القوات العراقية المتمركزة في كركوك (أ ف ب)

ذكرت مصادر أمنية عراقية أن سبعة عناصر من تنظيم داعش قتلوا وأصيب ثمانية آخرين في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مقرا للتنظيم شمال غربي كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

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4-تركيا تعزز انتشارها العسكري عند الحدود مع سوريا

القوات التركية في عرض عسكري باسطنبول أرشيفية (أ ف ب)

نشرت تركيا السبت قطعا مدفعية عدة عند الحدود السورية حيث تدور بانتظام اشتباكات بين القوات التركية وفصائل كردية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

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5-تظاهرات بقطاع غزة تضامنا مع الشعب والجيش المصرى

نظم الآلاف من أبناء قطاع غزة وأبناء الهيئة العليا لشئون العشائر في فلسطين مهرجانا وسط القطاع تضامنا مع الشعب والجيش المصري ضد الإرهاب.

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