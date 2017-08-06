المرصد: الجيش السوري يسيطر على أخر معاقل داعش بمدينة حمص

القاهرة – (مصراوي)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش السوري سيطرت على مدينة السخنة آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في محافظة حمص، مضيفًا أن العملية جاءت بعد قصف مكثف بالقذائف المدفعية والصاروخية بجانب قصف من الطيران الحربي الروسي.

وأضاف المرصد أنه تأكد من مقنل ما لا يقل عن 30 عنصرًا من داعش منذ ليل أمس الجمعة وحتي اليوم. وأضاف أن قوات النظام السوري أسقطت المدينة ناريًا منذ نحو 8 أيام إلا أنها لم تتمكن من فرض السيطرة العسكرية والبشرية على المدينة بسبب العناصر المتبقية من التنظيم الإرهابي من أبناء المدينة الذين رفضوا الاستسلام أو الانسحاب.

وكانت وكالة الانباء السورية (سانا) أعلنت في وقت سابق اليوم عن تطويق قوات من الجيش لمدينة السخنة من 3 جهات، ونقلت عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش "واصلت تقدمها باتجاه مدينة السخنة بريف تدمر وطوقتها من اتجاهات الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي وأحكمت السيطرة على جبل طنطور وعلى مغارة الضويحكي على مسافة أقل من 1 كم من مشارف المدينة".

وتعد السخنة آخر مدينة يسيطر عليها التنظيم في محافظة حمص، وأشار المرصد السوري إلى أن أغلب عناصر تنظيم داعش كانوا قد انسحبوا من المدينة بعد سقوطها "ناريًا" في أعقاب قصف مكثف استمر لأكقر من خمسين يومًا. وكانت المدينة سقطت في يد التنظيم الإرهابي في النصف الأول من عام 2015.