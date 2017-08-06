عبد الحفيظ: يمكننا التعاقد مع سوريين.. لكننا لم نستقر على أي لاعب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تسلم تعليمات ولوائح القيد للموسم الجديد، معتمدة من اتحاد الكرة، والتي تؤكد أنه من حق كل ناد ضم لاعبين سوريين بحد اقصى 2، ويتم تسجيلهما كلاعبين محليين وليسوا أجانب.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «نعلم أننا يمكننا التعاقد مع لاعبين من سوريا، ولكن حتى الآن لم نستقر على اسم لاعب بعينه، ولا تزال الفكرة في حد ذاتها محل دراسة وتدقيق».

شاهد أيضا

واختتم مدير الكرة: «كل ما يقال من أسماء لاعبين مجرد تكهنات واجتهادات ليس لها أساس على أرض الواقع حتى الآن».