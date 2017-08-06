اقتربا من الانضمام للأهلي.. ما لا تعرفه عن السوريين «الصالح والميداني»

التحرير

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يسعى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه في مركز قلب الدفاع، خاصة بعد احتراف أحمد حجازي، مدافع الفريق السابق، إلى ويست بروميتش الإنجليزي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، إلقاء نظرة على عدد من اللاعبين السوريين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار أي لاعب سوري أو فلسطيني محليًّا وليس أجنبيًّا.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين عددا من المدافعين السوريين على النادي الأهلي، واقترب مسؤولو النادي الأحمر من التعاقد مع أحدهم.

«التحرير» يوضح أبرز المدافعين المعروضين على النادي الأهلي:

1- عمر الميداني

انتقل مدافع المنتخب السوري إلى عدة أندية عربية، منها الوحدة السوري والمينا العراقي، حتى فريق حتا الإماراتي، كما شارك في 21 مباراة دولية مع منتخب سوريا الأول.

ولعب الميداني من موسم 2011 لمدة 3 أعوام مع فريق الوحدة السوري، شارك خلالها في 20 مباراة، قبل أن ينتقل إلى فريق الميناء العراقي موسم 2014، وشارك في 16 مباراة وسجل هدفا وحيدا مع الفريق.

ويرتبط الميداني، صاحب الـ(23) عامًا، بعقد مع النادي الإماراتي، ولكن يوجد شرط جزائي يجعله قادرا على فسخ تعاقده بالتراضى.

2- أحمد الصالح:

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مدافع سوريا من مواليد 20 مايو 1990 في عامودا، بدأ الصالح، مسيرته الكروية من مدرسة ناشئي نادي الجيش السوري، ولعب في المحرق البحريني والعربي الكويتي والشرطة العراقي، قبل أن ينتهي به الحال في الدوري الصيني مع فريق «هينان جيان لي».

وانضم إلى الفريق الأول مع نادي الجيش السوري في عام 2008.

كان الصالح من ضمن منتخب سوريا تحت 17 سنة في كأس العالم 2007، في كوريا الجنوبية، ولعب ضد الأرجنتين، وإسبانيا وهندوراس في مرحلة المجموعات.

وسجل هدفا واحدا ضد هندوراس في ثالث مباريات مرحلة المجموعات.

تم اختياره من قبل فاليريو تيتسا لينضم إلى تشكيلة مكونة من 23 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2011 في قطر، لكنه لم يلعب في أي من المباريات الثلاث لسوريا.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر (26 عاما) إلى صفوف العربي قادما من نادي الجيش السوري، ليلعب في صفوف الفريق الكويتي حتى الموسم الحالي ويغادر إلى الصين، بعد أن قدم أداء مميزا خلال السنوات التي قضاها في الكويت، وشارك خلالها مع الفريق في 60 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف.

يعد الصالح ثاني لاعب سوري يلعب في الدوري الصيني الممتاز، بعد نجم الكرة السورية وأحد أساطيرها، فراس الخطيب، الذي لعب في صفوف نادي شنغهاي شينهوا، وسجل 12 هدفًا في 41 مباراة لعبها مع الفريق الصيني.

ويمتلك 27 مباراة دولية مع منتخب سوريا وفي سجله بطولة غرب آسيا.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أصدر فى اجتماعه الأخير قرارًا بمعاملة اللاعب السوري كلاعب محلي في مسألة القيد بقوائم الأندية خلال الموسم المقبل، وبحد أقصى لاعبين اثنين فقط في قائمة كل فريق، وهو ما لا يعيق الأهلي في التعاقد معهما.