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خيري رمضان: الفقير لا يستطيع تشغيل مروحة بسبب أسعار الكهرباء

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خيري رمضان: الفقير لا يستطيع تشغيل مروحة بسبب أسعار الكهرباء خيري رمضان: الفقير لا يستطيع تشغيل مروحة بسبب أسعار الكهرباء

التحرير

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استنكر الإعلامي خيري رمضان، القرار الذي أصدرته بزيادة وسائل النقل العام، قائلًا: «ألم تخبرنا الحكومة أنه لا زيادة في أسعار وسائل النقل الآن خاصة بعد زيادة أسعار المترو؟ لماذا إذن بعد شهرين أعلنت زيادة أسعار وسائل النقل المملوكة لها؟».

وأضاف رمضان، خلال تقديمه حلقة اليوم السبت ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»: «الأغرب من ذلك أنك كلما تساءلت يخبرك بزيادة أسعار التوك توك الذي يلجأ إليه المواطن الفقير في الأماكن العشوائية، والشعب تحمل تكلفة زيادة أسعار البنزين والكهرباء وغيرها من القرارات بحجة أنها كانت ضرورية قبل اعتماد الموازنة الجديدة في شهر يوليو لكننا الآن في أغسطس، فلماذا هذه الزيادة؟».

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وتابع: «ألا يكفي أنه في وسط هذا الجو شديد الحرارة لا يستطيع المواطن الفقير فتح المروحة بسبب زيادة أسعار الكهرباء؟ وإلى متى تستمر الزيادات التي تحمل المواطن أعباءً إضافية؟ يجب أن يشعر المواطن باهتمام الحكومة به وأنها تعامله معاملة الأم وليست زوجة الأب».

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التحرير

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