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نائبة برلمانية: «الطاقة الشمسية ستحدث طفرة صناعية في مصر»

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نائبة برلمانية: «الطاقة الشمسية ستحدث طفرة صناعية في مصر» نائبة برلمانية: «الطاقة الشمسية ستحدث طفرة صناعية في مصر»

التحرير

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قالت سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن وزير الكهرباء والطاقة المتحددة استعرض الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن عام 2020 سيشهد وجود منظومة كاملة لإنتاج وتصدير معدات ونظم الطاقة الشمسية، من أجل التنمية الصناعية في ورفع المعاناة عن الشعب المصري. 

وأضافت «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن هناك عددا من المقترحات بإنشاء مشروعات تقوم على الطاقة الشمسية في مصر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

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ولفتت لانائبة البرلمانية إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي شارك فيه عدد من الشركات لمعرفة العقبات التي تواجههم، من أجل تسهيل عمل المستثمرين في مصر، مؤكدة أن الطاقة الشمسية سيتم استخدامها أيضًا في تعزيز وتغذية الكهرباء.

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