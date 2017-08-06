أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بن صبيح: الإخوان نظموا دورة في دبي لنشر الفوضى بالمنطقة (فيديو)

Google+ Print
بن صبيح: الإخوان نظموا دورة في دبي لنشر الفوضى بالمنطقة (فيديو) بن صبيح: الإخوان نظموا دورة في دبي لنشر الفوضى بالمنطقة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عبد الرحمن بن صبيح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان بالإمارات، إن التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، نظم دورة تدريبية في إمارة دبي في عام 2010 عن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقليب الرأي العام.

وأضاف بن صبيح، خلال لقاء له عرضته فضائية «أون لايف»: «كان الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر المظاهرات والاضطرابات، وكان لدهم قناعة بأنهم سينجحون في مخططاتهم».

وذكر أن القطرية على علم بكافة اجتماعات التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين وتدعم كافة تلك الاجتماعات، مؤكدًا أن الدوحة كانت تملك قرار التخلي عن التنظيم السري ولكنها لم تفعل.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه كان يشغل منصب مدير جمعية الإصلاح، وأن أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة كان موظفًا في تلك الجمعية بالإضافة إلى العمل في مجلة أفغانية، وتعرف عليه في فترة الثمانينات، وكان يكتب بأسماء مستعارة، لتحسين أوضاعه المالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة