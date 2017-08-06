بن صبيح: الإخوان نظموا دورة في دبي لنشر الفوضى بالمنطقة (فيديو)

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قال عبد الرحمن بن صبيح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان بالإمارات، إن التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، نظم دورة تدريبية في إمارة دبي في عام 2010 عن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقليب الرأي العام.

وأضاف بن صبيح، خلال لقاء له عرضته فضائية «أون لايف»: «كان الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر المظاهرات والاضطرابات، وكان لدهم قناعة بأنهم سينجحون في مخططاتهم».

وذكر أن الحكومة القطرية على علم بكافة اجتماعات التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين وتدعم كافة تلك الاجتماعات، مؤكدًا أن الدوحة كانت تملك قرار التخلي عن التنظيم السري ولكنها لم تفعل.

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وأشار إلى أنه كان يشغل منصب مدير جمعية الإصلاح، وأن أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة كان موظفًا في تلك الجمعية بالإضافة إلى العمل في مجلة أفغانية، وتعرف عليه في فترة الثمانينات، وكان يكتب بأسماء مستعارة، لتحسين أوضاعه المالية.