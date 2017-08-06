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مقتل شخص في مشاجرة بالخرطوش بإمبابة

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مصراوي Masrawy

مقتل شخص في مشاجرة بالخرطوش بإمبابة

11:46 م السبت 05 أغسطس 2017

مقتل شخص في مشاجرة بالخرطوش بإمبابة

قسم شرطة امبابة

كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص في مشاجرة دارت أحداثها بشارع المدينة المنورة بمنطقة إمبابة، اليوم السبت.

وانتقلت قوات الأمن بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة؛ للسيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة.

وأفاد أحد قاطني المنطقة بأن مشاجرة نشبت بالمنطقة بسبب لهو الأطفال، تدخل على إثرها المجني عليه "عمر النص" للفصل بين طرفيها، فأصيب بطلقة بالجسم أودت بحياته في الحال.

وأكد شاهد العيان أن قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بالمنطقة عقب وصول تعزيزات من قسم شرطة إمبابة، مشيرا إلى ان المتهم بإطلاق النار يدعى "كرم".

وتواصل "مصراوي" مع مصدر مسؤول بقسم إمبابة، أكد أن الواقعة قيد التحقيق من قبل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة؛ للوقوف على ملابساتها.

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مصراوي Masrawy

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