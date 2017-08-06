نقيب الصحفيين يطالب بسرعة تصحيح أوضاع الصحافة القومية

كتب - مصطفى المنشاوي:

طالب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بالإسراع في معالجة أوضاع الصحافة القومية حتى تتعافى في أقرب وقت، وتعود بقوة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وقال سلامة في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إنه سوف يدعو رؤساء الصحف الخاصة لاجتماع خلال الفترة المقبلة؛ لبحث كيفية محاربة الإرهاب.

جاء ذلك على هامش اجتماع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، في سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة بالمؤسسات القومية، لمناقشة سبل مواجهة خطط إفشال الدولة، ودعم القضايا الوطنية، وتثبيت أركان الدولة المصرية، اليوم السبت.

وأضاف: "الصحف القومية لا تحتاج إلى شيك على بياض، ولكن نحتاج إلى خطة محددة المعالم للإصلاح يبدأ تنفيذها فورًا، ويتم الانتهاء منها خلال مدة محددة".